In weniger als drei Monaten wird die kleine Jesslyn bereits ein Jahr alt! Die süße Tochter von Rafael van der Vaart (35) und Estavana Polman (25) erblickte im vergangenen Juni das Licht der Welt und ist mittlerweile schon ganz schön groß geworden. Auf ihren Social-Media-Profilen teilt die Handballerin regelmäßig putzige Schnappschüsse oder Videos ihres Töchterchens. Ein aktuelles Bild zeigt, dass Estavana wohl gern ein bisschen die Zeit anhalten würde.

Auf Instagram teilte die 25-Jährige ein Foto von Klein Jesslynn, auf dem sie in einem Schneeanzug die weißen Flocken bestaunt. "Großes Mädchen", kommentierte Estavana den Post und setzte noch die Hashtags "sie wächst so schnell" und "einzige Liebe" auf Niederländisch dahinter. Erst kürzlich hatte sie einen kurzen Clip ihrer Tochter geteilt, in dem sie einen niedlichen Lachflash hat.

Bei der schönen Handballspielerin und dem Fußballer ging alles ganz schön schnell. Gerade einmal seit August 2016 sind die beiden ein Paar. Im Dezember desselben Jahres gaben sie schon Estavanas Schwangerschaft bekannt. Am 24. Juni 2017 wurde Jesslynn dann geboren und machte damit auch Rafaels ersten Sohn Damian (11) aus der Ehe mit Sylvie Meis (39) zum stolzen großen Bruder.

JAVIER SORIANO / Staff / Getty Images Estavana Polman bei den Olympischen Spielen 2016

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart mit seinen zwei Kindern und Estavana Polman

Instagram / estavana Estavana Polmann mit Baby Jesslynn

