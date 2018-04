Nick Gordon bleibt bei seiner Story! Der Ex von Whitney Houstons (✝48) Tochter Bobbi Kristina (✝22) war festgenommen worden, weil er seine neue Freundin misshandelt haben soll. Er selbst behauptete aber in der vergangenen Woche, sie sei diejenige gewesen, die bei ihm häusliche Gewalt angewendet habe, da sie psychisch krank sei. Der Anwalt der Landschaftsgärtners verkündete vor Gericht jetzt dementsprechend: Nick hält sich für unschuldig.

Das berichtet Radar Online. Das Online-Magazine will im Besitz von Dokumenten des Berzirksgerichts Seminole in Florida sein, die das belegen. Der Anwalt habe vergangenen Mittwoch im Namen seines Mandanten gesprochen. Dessen Freundin, Laura Leal, habe den Gesetzeshütern gegenüber keine Anzeige gemacht. Die Polizei habe selbstständig entschieden, Nick festzunehmen, nachdem sie Laura mit einer geschwollenen, blutigen Lippe angetroffen hätte.

Laut Nick habe sich die seine Freundin aber selbst zugefügt, da sie an einer bipolaren Störung leide. Er sei derjenige gewesen, der am besagten Tag die Polizei gerufen habe. Und tatsächlich soll es eine Tonaufnahme des Anrufes geben, auf der ein schluchzender Nick zu hören sei. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Prügelvorwürfe gegen den Bobbi Kristina-Ex laut werden. Das Gericht muss jetzt entscheiden, wer in diesem Fall die Wahrheit sagt. Was denkt ihr?

Splash News Nick Gordons Polizeifoto nach einer Festnahme

Anzeige

Tiffany Rose / Getty Images Nick Gordon, Hinterbliebener von Bobbi Kristina

Anzeige

AdMedia / Splash News Nick Gordon und Bobbi Kristina Brown bei der "Sparkle"-Premiere in Los Angeles

Anzeige

Wer sagt die Wahrheit? Nick Laura Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de