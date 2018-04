Was für ein schönes Osterei! Herzogin Kate (36) besuchte hochschwanger gemeinsam mit Ehemann Prinz William (35) die Feiertagsmesse am Ostersonntag. Nur noch wenige Wochen, dann soll Baby Nummer drei das Licht der Welt erblicken. Aber außer der supersüßen Babykugel sah man das der werdenden Dreifachmama überhaupt nicht an. Geschwollene Knöchel oder Augenringe vor Erschöpfung? Nicht bei der Mama von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2), die deutlich strahlend und mit Babyglow das Osterfest feierte.

Zum ersten Mal dürfte die Wahl ihrer Kleider wohl kein Anlass zu Spekulationen gegeben haben, was das Geschlecht des neuen Erdenbürgers betrifft. Denn die brünette Beauty hatte sich für ein Ensemble ganz in Schwarz entschieden. In der Vergangenheit hatte sie mit blauen und rosa Kleidern die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Heute wollte die schöne Mama aber vielleicht nicht vom christlichen Feiertag ablenken, den sie mit der Familie ihres Mannes in der St. George's Chapel beging.

Jetzt geht die Schwangerschaft in die heiße Phase! Laut des britischen Palastes liegt der errechnete Geburtstermin im April. Gemunkelt wird, dass es sich um den 23. Tag des Monats handelt. Was denkt ihr? Kommt das Baby dann zur Welt?

WPA Pool / Getty Images Prinz William und Herzogin Kate nach dem Oster-Gottesdienst

Zak Hussein / Splash Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate

WPA Pool / Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

