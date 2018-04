Olivia Wilde (34) und Jason Sudeikis (42) sind eines der Traumpärchen in Hollywood. Im Oktober 2016 erblickte ihr zweites Kind, Töchterchen Daisy Josephine (1), das Licht der Welt und komplettierte die glückliche Familie mit Sohnemann Otis Alexander (3). Nun präsentieren sich der Vollblut-Daddy und seine kleine Prinzessin von einer ganz anderen Seite – im coolen Partnerlook rocken Jason und Daisy dieselbe Frisur!

Dieser Anblick ist aber auch wirklich drollig: Via Instagram teilt Olivia nun einen ziemlich witzigen Schnappschuss ihrer zwei Lieben. Mit einer süßen Palmen-Frise lächeln ihr Schauspielgatte und das Töchterchen verschmitzt in die Kamera. "Ich mache Frisuren. Schreibt mir direkt für Anfragen. Kunden neigen dazu, zu weinen und/oder diese sofort rückgängig zu machen", schreibt die Schauspielerin ironisch zu ihrem Post. Mit einer Extraportion Charme präsentiert das Vater-Tochter-Gespann den hohen Zopf aber ganz selbstbewusst!

Noch vor ein paar Tagen hatte die 34-Jährige aber nicht so viel zu lachen. Ihr langjähriger Wegbegleiter und flauschiger Freund Paco ist am Abend ihres Geburtstags verstorben. In einem rührenden Social-Media-Beitrag verabschiedete sich Olivia von ihrem Hund: "Paco war eine freundliche, weise, sanfte und liebevolle Seele. Dieses Bild erinnert mich daran, wie friedlich er mich gemacht hat."

Emma McIntyre/Getty Images for Women in Film) Jason Sudeikis und Olivia Wilde

Anzeige

Instagram / oliviawilde Olivia Wilde, die beiden Kids und Jason Sudeikis

Anzeige

Instagram / oliviawilde Olivia Wilde und ihr Hund Paco

Anzeige

Was meint ihr: Steht Jason oder seiner Tochter Daisy die Palmenfrisur besser? Daisy sieht einfach nur süß aus! Jason rockt es mehr! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de