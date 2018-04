Pickel als neuer Beauty-Trend? Justin Bieber (24) ist nicht nur Mädchenschwarm und Vorbild für viele Teenies – er ist auch ein regelrechtes Fashion-Chamäleon. Seine Fans überrascht der Sänger immer wieder mit neuen extravaganten Looks. In den vergangenen Monaten ist der Popstar allerdings vor allem durch seine unreine Haut aufgefallen. Was für andere jedoch ein Makel ist, findet der "Sorry"-Interpret sogar cool. Auf Instagram erklärt er: "Pickel sind in."



