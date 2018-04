Sein lockeres Mundwerk ist legendär! Im vergangenen Jahr zog sich Prinz Philip (96) allerdings in den Schatten seiner royalen Familie zurück und überließ seinen Enkeln Prinz William (35) und Prinz Harry (33) das Blitzlichtgewitter. Dass sich hinter der sympathischen Ruhepol-Fassade des Ehemanns von Queen Elizabeth II. (91) ein echter Scherzkeks verbirgt, hätten bei ihrer Hochzeit wohl die Wenigsten erahnt: Diese skurrilen Sprüche leistete sich der einstige Lebemann im Laufe der Jahrzehnte!

Wie Bild berichtet, soll anlässlich des öffentlichen Rückzugs des geborenen Prinzen von Griechenland ein Buch über den Mann an der Seite der Queen erscheinen – und in dem werden auch die witzigsten Schenkelklopfer des 96-Jährigen erfasst sein. Kostprobe gefällig? Während eines Besuchs in China sagte Philip 1986 zu einem britischen Austauschstudenten: "Wenn Sie noch länger hierbleiben, werden Sie mit Schlitzaugen nach Hause kommen!" Bei einer Besichtigung des schottischen Women's Institute meinte er im Jahr 1966 scherzhaft: "Britische Frauen können einfach nicht kochen!"

Im Gespräch mit australischen Ureinwohnern wollte er 2002 wissen, ob die Aborigines noch immer mit Speeren aufeinander werfen. Einen Parkwächter, der ihn nicht erkannt hatte, bezeichnete er 1997 als "Blödmann" – und trat 1963 in ein deftiges politisches Fettnäpfchen: "Es ist schön, in einem Land zu sein, das nicht vom Volk regiert wird!", lobte er den damaligen Diktator Alfredo Stroessner in Paraguay.

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Prinz Philip bei einer Verleihung in Schottland

Getty/ Chris Jackson / Staff Prinz Philip beim Ascot-Pferderennen

Torsten Blackwood/ Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. 2002 in Cairns, Australien

