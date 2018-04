Sie sind so verliebt! Star-Kicker Mesut Özil (29) und seine Liebste Amine Gülse (24) machen kein Geheimnis aus ihrem romantischen Glück. Vor allem auf ihren Social-Media-Kanälen hält das schöne Model ihre Follower stets auf dem Laufenden. Ob beim gemeinsamen Frühstück oder beim idyllischen Liebesurlaub in Istanbul – Stolz präsentiert die ehemalige Miss Türkei Schnappschüsse mit ihrem Angebeteten. Jetzt sendete sie sogar gesungene Liebesgrüße an den DFB-Star und trägt dabei ein Schmuckstück, das direkt ins Auge sticht.

Dass die 24-Jährige nicht nur verdammt gut aussieht, sondern auch eine wunderschöne Stimme hat, beweist sie in ihrem neuesten Video auf Instagram. Darin trällert sie quietschfidel auf Türkisch vor sich hin. Das Video kommentierte sie mit den Worten "Bir sana aşık sana deli", was auf Deutsch "Ich liebe dich" heißt. Wer etwas genauer hinsieht, wird außerdem ihre Halskette entdecken, die durch einen "M"-Anhänger geziert wird. Sie trägt ihr Herzblatt eben immer bei sich. Ob der Fußballer wohl auch ein Kettchen mit einem "A"-Anhänger besitzt?

Seit 2016 sind die beiden bereits ein Paar. Nach seiner On-Off-Beziehung mit Sängerin Mandy Grace (28) hat der Gelsenkirchener in seiner Amine seine große Liebe gefunden. Verlobungsgerüchte werden auch schon kräftig angeheizt. Ende letzten Jahres postete das Duo ein Pic, auf dem die Schönheit einen verdächtigen Klunker am Finger trug.

Amine Gülse Mesut Özil und Amine Gülse beim gemeinsamen Frühstück

Michael Steele/Getty Images Mesut Özil, Fußballer

Instagram / m10_official Amine Gülşe und Mesut Özil

