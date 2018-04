Ohne Fleiß kein Preis! Für ihren Traumkörper muss Sylvie Meis (39) richtig ackern. Sie versucht, sechsmal in der Woche Sport zu treiben. Die schöne Blondine macht Cross-Fit, boxt, betreibt Bauchmuskel-Training, lässt sich sogar unter Reizstrom setzen, um die Muskeln fit zu halten. Aber Spaß macht ihr das nicht immer, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Ich habe so oft Tage, an denen ich wirklich keine Lust habe. Aber ich weiß, warum ich das mache. Ich weiß auch, dass das zum Job gehört."



