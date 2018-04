Ihre Liebe überlebte nicht. Eigentlich war Bauer sucht Frau-Teilnehmer André ganz vernarrt in Bewerberin Marlies. In den vergangenen Folgen der Kuppelshow für Landwirte zeigten sich die zwei glücklich verliebt. Doch jetzt kam raus: Der Ziegenflüsterer ist wieder Single! Mit seiner Ex-Flamme habe er nicht einmal mehr Kontakt. Die Gründe für das überraschende Liebesaus könne nicht mal der einsame Schweizer wirklich nennen.

"Ich bin alleine. Das ist schade und es ist vorbei. Dumm gelaufen, aber ich mache weiter", zeigte sich der bärtige Bauer stark. Marlies sei seit der vergangenen Folge noch ein- zweimal bei ihm gewesen und er selbst hätte auch gedacht, dass es zwischen ihnen gutgehen würde. Eine Erklärung hatte André dann aber doch, warum sie nicht die Richtige gewesen sein könnte: "Das ist ein schwerer Punkt mit Marlies. Ich habe selbst nicht verstanden, was los ist. Ich glaube, sie hat nicht die Seele für ein Leben in diesem Land."

Ohne Frau sei es allerdings schwer für den Tierfreund, deshalb wolle er gerne wieder jemanden finden. Eine Möglichkeit eröffnete ihm sein guter Freund Hans-Jürg, der ihn als einziger ab und an in seiner abgelegenen Hütte besuchen würde. Er brachte André einen Brief von einer neuen Anwärterin, die Interesse an dem alleinstehenden Farmer hätte. "Sehr, sehr hübsch. Wie sie redet und sie schreibt Französisch, das ist sehr gut", zeigte sich der Katzenhalter angetan. Ob er der Unbekannten wirklich eine Chance gibt, verriet er allerdings noch nicht.

MG RTL D Bauer André und Marlies bei "Bauer sucht Frau" 2017

Bauer sucht Frau, RTL "Bauer sucht Frau"-André

Bauer sucht Frau, RTL "Bauer sucht Frau"-André und Hans-Jürg

