Er setzte alles auf eine Karte! Um den Bauer sucht Frau-Kandidaten Reinhold ist es geschehen. Die Bewerberin Sigrid eroberte sein Herz im Sturm und macht den einsamen Landwirt seither glücklicher denn je. Deshalb fasste der Pfundskerl einen Entschluss: Er hielt bei einem romantischen Trip in den Harz um die Hand der Brandenburgerin an. In der heutigen Folge gab die seit neun Jahren alleinlebende Sigrid endlich ihre Antwort.

Mit seiner Auserwählten bezog er ein schickes Hotel im Harz, kuschelte mit ihr bei einer Kutschfahrt und bereitete ein Candle-Light-Dinner vor. Weil Sigrid die ganze Zeit über glücklich gestrahlt und ihm sogar offenbart hatte, ihn in ihr Herz eingeschlossen zu haben, war sich der Kaninchen-Freund sicher, mit seinem Antrag einen Volltreffer zu landen. Er sang Sigrid ein kleines Ständchen und fragte sie danach, ob sie sich in absehbarer Zeit mit ihm verloben würde. Und tatsächlich: Sigrid reagierte erst überrascht, willigte dann aber ein: "Ja, sehr gerne!"

Wie sich die zukünftige Verlobung der beiden auf ihre Wohnsituation auswirkt, steht bis jetzt noch nicht fest. In den vergangenen Wochen führten Reinhold und Sigrid eine Fernbeziehung. Sie hatten regelmäßig telefoniert und so ihre junge Liebe frisch gehalten.

MG RTL D / André Kowalski Bauer Reinhold und seine Sigrid bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Bauer Reinhold und Sigrid bei "Bauer sucht Frau" 2017

MG RTL D Hobbybauer Reinhold und seine Sigrid, Final-Show "Bauer sucht Frau" 2017

