Werden bei Bauer sucht Frau bald die nächsten Verlobungsringe ausgetauscht? In der vergangenen Staffel des Kuppelformats hatte sich schnell ein Paar gefunden, das sein ganzes Leben miteinander verbringen möchte: Bauer Gerald und seine Anna wollen noch in diesem Jahr heiraten. Möglicherweise zieht ein weiteres verliebtes Duo nun nach: Reinhold stellte seiner Auserwählten Sigrid die Frage aller Fragen und zeigte dabei endlich seine romantische Seite!

Der einst einsame Hobbybauer bettete seinen Antrag in einen Ausflug in den Harz ein – inklusiver kuscheliger Kutschfahrt und Candle-Light-Dinner mit Gesangseinlage! So gefühlsbetont kannte Sigrid ihren Liebsten zuvor gar nicht. Und Reinhold hatte noch eine Überraschung für seine sichtlich gerührte Herzdame parat: "Würdest du dich in absehbarer Zeit mit mir verloben?" Da musste die Melkerin erst einmal tief durchatmen! Auf ihre Antwort müssen die Fans aber noch ein wenig warten.

Die Auflösung der spannenden Hochzeitsfrage wird RTL am Montag ab 19:05 Uhr in einem Wiedersehens-Special zeigen. Ein anderes Paar, das aus der Kuppelshow hervorgegangen war, hatte mit dem Thema Zukunftspläne dagegen große Schwierigkeiten. Klaus Jürgen fühlte sich von Christa unter Druck gesetzt, wie er jetzt verriet – er war noch nicht bereit für eine Hochzeit und Kinder.

MG RTL D Bauer Reinhold und Sigrid bei "Bauer sucht Frau" 2017

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Bauer Reinhold und seine Sigrid bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D Klaus Jürgen und Christa, "Bauer sucht Frau"-Pärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de