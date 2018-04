Khloe Kardashian (33) hat ein klares Erziehungsvorbild! Die Kultfamilien-Schwester ist aktuell hochschwanger mit ihrem ersten Nachwuchs von Basketballprofi Tristan Thompson (27). In Sachen Erziehung könnte sich Khloe von zahlreichen Familienmitgliedern Tipps holen: Nicht nur Schwester Kourtney (38) hat mit drei Kids eine ganze Rasselbande zu Hause. Kim (37) wurde im Januar zum dritten Mal Mama und auch Küken Kylie begrüßte ihre kleine Stormi im Februar. Khloe weiß aber schon jetzt ganz genau, wen sie am ehesten um Babyrat fragen würde!

Auf ihrer Webseite KhloeWithAK veröffentlichte der Fitnessfreak einen kleinen Artikel "So war meine Schwangerschaft bisher...". Dabei gab sie auch direkt bekannt, welchen Erziehungsstil sie selbst verfolgen mag: "Die Schwester, deren Kindererziehung meiner wohl am nächsten kommt, ist Kimberly." Warum ihre Wahl auf Kimmy fiel, oder was diese als Mama so besonders macht, verriet Khloe aber nicht.

Sieht so aus, als dürfe Kim K. ihrer kleinen Schwester schon in naher Zukunft unter die Arme greifen. Denn die 33-Jährige teilte weiter mit: "Ich kann nicht glauben, dass mein kleines Mädchen schon ganz bald hier sein wird!" Tatsächlich befindet sich Khloe bereits im neunten Schwangerschaftsmonat. Auch wenn der genaue Geburtstermin nicht bekannt ist, dürfte der Spross wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Erst kürzlich heizte ein Insta-Posting Spekulationen an, dass Khloe schon im Krankenhaus sein könnte.

Instagram / khloekardashian Kourtney Kardashian, Kim Kardashian und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im 8. Monat

Patricia Schlein/WENN.com Kim und Khloe Kardashian, Reality-Stars

