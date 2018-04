Hat sie etwa ein süßes Geheimnis? Im Januar hatte sich Paris Hilton (37) mit dem Schauspieler Chris Zylka (32) verlobt. Der soll seiner Auserwählten nicht nur einen millionenschweren Ring angesteckt, sondern auch gleich für Familienzuwachs gesorgt haben. Fans der Millionenerbin vermuten, dass Paris ein Baby erwartet. Der Grund dafür seien die für sie untypischen weiten Kleidungsstücke der Blondine, mit denen sie die ersten Anzeichen ihres Bauches gekonnt verstecken würde.

Zuletzt teilte die 37-Jährige überraschend häufig alte Aufnahmen von sich. Bei öffentlichen Auftritten oder neuen Social-Media-Pics verhüllte sie ihren Körper nicht wie gewohnt figurbetont. Sind das alles Anzeichen für eine Schwangerschaft, die Paris noch vor der Öffentlichkeit geheim halten möchte? Dass sie Kinder haben will, wusste die Businessfrau bereits vor fünf Jahren. "Es wäre wunderbar, eines Tages eine Familie zu haben. Ich wäre so gerne Mutter", schwärmte die New Yorkerin im Interview mit Hello!.

Eine, die sich über weiteren Hilton-Nachwuchs freuen dürfte, ist Paris' Schwester Nicky (34). Die Designerin hat bereits zwei Kinder bekommen: ihre fast zweijährige Tochter Lily und ihren beinahe vier Monate alten Sohn Teddy.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Chris Zylka

Splash News Paris Hilton in Miami

Instagram/nickyhilton Nicky Hilton und ihre beiden Kinder

