Eigentlich waren die Partyeskapaden doch vorbei. It-Girl Paris Hilton (37) wollte in einem Nachtklub in Miami ein wenig feiern. Doch der Abend endete in einem Drama, denn plötzlich fehlte etwas ganz Wichtiges an ihrer Hand. Der Verlobungsring, den die Blondine erst Anfang Januar von ihrem Partner Chris Zylka (32) bekommen hatte, war plötzlich weg. Paris durchsuchte den ganzen Klub nach dem Zwei-Millionen-Dollar-Ring.

Wie eine Augenzeugin gegenüber Page Six berichtet, sei alles sehr schnell passiert: Paris tanzte mit ihren Händen in der Luft und in der nächsten Sekunde flog ihr riesiger Ring weg. Sie sei wirklich in Panik gewesen, weil der Veranstaltungsort so voll und dunkel war. Es war in den frühen Morgenstunden und im Klub ging es total verrückt zu." Zum Glück für die 37-Jährige konnte der Ring allerdings wiedergefunden werden.

Dass ihr Klunker kurzzeitig weg war, muss ein echter Schock für die Hotelerbin gewesen sein. Denn eigentlich habe sie genau dagegen viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Um sich auch mit einem solchem Protzring am Finger sicher zu fühlen, soll sie sogar zusätzliche Bodyguards angestellt haben.

Presley Ann/Getty Images For Lanyu Paris Hilton bei der New York Fashion Week

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Chris Zylka bei ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / parishilton Chris Zylka und Paris Hilton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de