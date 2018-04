Sie ist immer noch nicht glücklich! Hinter Jolina Mennen liegen harte Jahre: Die YouTuberin wurde als Junge geboren, verwandelte sich durch Hormontherapie und zahlreiche Beauty-Eingriffe aber nach und nach in eine Frau. Doch selbst nach ihrer lang ersehnten Brust-OP ist die 25-Jährige beim Blick in den Spiegel nicht zufrieden: "Gewicht ist momentan für mich ein Thema, das mich unglaublich belastet. Ich denke: Ja, ich hab jetzt so viel erreicht, was ich auf meiner To-do-Liste abhaken wollte. Aber dafür habe ich jetzt ein Problem, dass ich vorher nicht hatte", beschreibt sie auf ihrem YouTube-Kanal ihre ständigen Selbstzweifel.



