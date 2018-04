Sie können den großen Tag kaum mehr erwarten! Kurz nachdem sich Farmer Gerald und seine Kuppel-Kandidatin Anna bei Bauer sucht Frau ineinander verliebten, beschlossen die beiden auch schon, Nägel mit Köpfen zu machen: Sie verlobten sich! Noch in diesem Jahr wollen sie ihre Hochzeit sowohl in ihrem Geburtsland Polen als auch in seiner Heimat Namibia feiern. Für die zukünftigen Brautleute gibt es bis dahin noch jede Menge zu tun – vor allem für Gerald!

Dass Anna ihr Brautkleid schon hat, verriet sie den Fans bereits vor Wochen. In der großen RTL-Wiedersehensshow mit allen Bauern erlebten die Zuschauer am Montag nun mit, wie Gerald zu seinem Smoking für die polnische Hochzeit noch passende Accessoires aussuchen musste. Einen so edlen Anzug hatte der Rinderwirt zuvor nie getragen. Da verblüfft es kaum, dass er für die passende Fliege seine Verlobte hinzuzieht: "Anna hat einen tollen Geschmack bei Mode, deshalb überlasse ich ihr das auch", kommentierte Gerald die erfolgreiche Anprobe.

In Namibia soll dann eine zweite Zeremonie auf dem "Hochzeitsacker" stattfinden, auf dem schon die Eltern des 30-Jährigen den Bund fürs Leben schlossen. "Ich freue mich sehr auf mein gemeinsames Leben mit Gerald. Ich liebe ihn und es wird einfach wunderschön", schwärmte die 27-Jährige, die immer aufgeregter werde, je näher die Hochzeit rückt.

Instagram / anna_hatsichentschieden Bauer Gerald mit seiner Verlobten Anna

MG RTL D Gerald und Anna (r.) mit seinem Vater Helmut und seiner Stiefmutter Ilona in Namibia

MG RTL D Farmer Gerald und seine Verlobte Anna

