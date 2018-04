Der Bloodhound Gang-Bassist Evil Jared Hasselhoff (46) und seine Liebste Sina-Valeska Jung (38) führen durchaus eine ungewöhnliche Beziehung. Erst kürzlich erzählte der Rocker, dass er und seine Frau trotz gemeinsamer Tochter getrennt leben würden. Nun plauderte der Musiker im Promiflash-Interview aus, wie er seine Sina kennengelernt hatte: "Sie war Comedian in einer Show mit Carolin Kebekus. In einer der Folgen waren wir der Musik-Act und wir haben sie danach einfach in unser Hotelzimmer eingeladen oder in eine Bar, um abzuhängen." Elf Jahre später sind die beiden immer noch ein Paar!



