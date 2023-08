Kann sich Sina-Valeska Jung ein AWZ-Comeback vorstellen?

Kommt für Sina-Valeska Jung (44) ein Alles was zählt-Comeback infrage? Die Schauspielerin hatte von Herbst 2021 bis Frühjahr 2022 für die Daily vor der Kamera gestanden. Sie verkörperte die Rolle der Caroline Albrecht, eine Unternehmerin, die am Ende den Serienort Essen verlässt und wieder zurück nach Hannover kehrt. Ihre Geschichte war damit vorbei. Doch würde Sina-Valeska ans Set zurückkehren wollen?

Im Interview mit Promiflash verrät die Ex-Partnerin von Evil Jared Hasselhoff (52), dass sie sich durchaus vorstellen könne, wieder für "Alles was zählt" zu drehen. "Da waren superliebe Kollegen. Ich habe die Arbeit dort total genossen", schwärmt die 44-Jährige. Sollte sich etwas ergeben, wäre sie auf jeden Fall dabei.

Wie ihr Comeback aussehen könnte, wisse Sina-Valeska noch nicht. Sie betont jedoch: "Die lassen sich da immer so tolle Sachen einfallen. Es ist ja auch so offengeblieben, wie ich da gegangen bin, deswegen gibt es da eine Million Versionen." Ob sie mit einem Kind zurückkomme oder gar nicht, sei offen. "Da gibt es schon eine Menge, was man machen kann", findet die TV-Darstellerin.

Anzeige

RTL / Filip Warchalowski Sina-Valeska Jung (Caroline) in "Alles was zählt"

Anzeige

Instagram / sinavaleskajung Sina-Valeska Jung im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / sinavaleskajung Sina-Valeska Jung im April 2022 in Brügge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de