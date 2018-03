Hauptsache, es funktioniert für die beiden. Evil Jared Hasselhoff (46) und seine Frau Sina-Valeska Jung (38) sind seit mehr als elf Jahren liiert. Obwohl der Musiker und die Schauspielerin verheiratet sind und eine gemeinsame Tochter haben, leben sie in getrennten Wohnungen. Im Promiflash-Interview verrät der Musiker, wie er auf diese Idee kam und was er daran besonders schätzt: "Es stellt sich heraus, dass es alle möglichen anderen Probleme gibt. Aber wenn man sich streitet und nicht miteinander reden will, funktioniert es perfekt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de