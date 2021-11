Gut oder böse? Sina-Valeska Jung (42) möchte ihre neue Alles was zählt-Rolle nicht in eine Schublade stecken! Ab dem 17. November wird die Schauspielerin als die zielstrebige Geschäftsfrau Caroline Albrecht in der Daily Soap zu sehen sein. Bei der Serienfigur handelt es sich um die in London lebende Cousine von Finn (Christopher Kohn, 36) und Justus Albrecht (Matthias Brüggenolte). Gegenüber Promiflash verriet Sina-Valeska jetzt, ob mit ihrer Figur Caroline ein neuer Bösewicht nach Essen kommt.

"Mit dem, was sie bei dem ein oder anderen auslöst, könnte man sie als Bösewicht einordnen", erzählte die 42-Jährige in einem Interview mit Promiflash. "Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich sie nicht so schwarz und weiß wahrnehme", fügte sie hinzu. Caroline sei eine Person, die nicht jedem sofort vertraue, ihre eigenen Visionen habe und auch mal Hindernisse aus dem Weg räume, um diese zu realisieren."'Böse' nennen es wohl hauptsächlich Menschen, die sich leider als 'Hindernisse' entpuppen", erklärte die ehemalige Verbotene Liebe-Datstellerin.

Sina-Valeska scheint ihre neue Rolle in der Vorabendserie aber zu gefallen. In einem Promiflash-Interview erzählte sie vor wenigen Tagen: "Sie ist eine Frau, die [...] außerdem keine Sekunde daran zweifelt, diese Ziele auch zu erreichen. Ich bewundere das sehr an ihr und sehe sie da fast ein bisschen als 'Role-Model'."

RTL / Filip Warchalowski Matthias Brüggenolte (Justus) und Sina-Valeska Jung (Caroline) in "Alles was zählt"

RTL / Filip Warchalowski Sina-Valeska Jung (Caroline), Matthias Brüggenolte (Justus) und Francisco Medina (Maximilian) in "Al

RTL / Filip Warchalowski Francisco Medina (Maximilian) und Sina-Valeska Jung (Caroline) in "Alles was zählt"

