Das wäre ein No-Go für sie. Gisele Bündchens (37) Ehemann Tom Brady (40) ist seit 18 Jahren Footballprofi und gilt als einer der besten Spieler, die jemals auf dem Spielfeld standen. Kürzlich dachte der Starquarterback der New England Patriots allerdings über ein Ende seiner Footballzeit nach, ließ jedoch den genauen Zeitpunkt offen. Die Laufstegschönheit würde sich niemals in die beruflichen Angelegenheiten ihres Partners einmischen: Wann er seine Karriere beendet, sei ganz alleine seine Entscheidung.

Wie die Brasilianerin in einem Interview mit dem Wallstreet Journal gestand, sei ihr Mann mit seinen 40 Jahren so fokussiert auf seine Karriere wie nie zuvor. Und solange ihn der Sport ausfülle, solle er ihn ausüben: "Es ist nicht meine Entscheidung, sondern seine. Und das weiß er. Alles andere wäre einfach nicht fair." Würde sie Tom unter Druck setzen, wäre letzten Endes niemandem damit geholfen.

Stattdessen steht sie dem Daddy ihrer beiden Kinder in guten wie in schlechten Zeiten bei – und wird es auch weiterhin tun. "Solange er glücklich ist, wird er auch ein besserer Vater und Ehemann sein. Und ich möchte einfach, dass er glücklich ist. Ich habe aber meine Bedenken, wie es jeder haben würde." Ihren Tom in dieser riskanten Sportart zu wissen, falle ihr nicht leicht – natürlich sei sie besorgt wegen möglicher Langzeitschäden durch die Gehirnerschütterungen, die er im Laufe seiner Karriere erlitten habe.

Kevin C. Cox / Getty Images Tom Brady beim Super Bowl 2017 in Houston

Getty Images / Bryan Bedder Gisele Bündchen bei einer Buchpräsentation im April 2016

Instagram / gisele Gisele Bündchen umarmt Tom Brady nach dem 52. Super Bowl

