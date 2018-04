Ehe-Aus nach acht Jahren! Kinostar Channing Tatum (37) und seine Frau Jenna Dewan (37) verliebten sich 2006 bei den Dreharbeiten zu dem Film Step Up und gelten seither als absolutes Traumpaar Hollywoods. Nur drei Jahre später folgte schon die Hochzeit und 2013 krönte dann Töchterchen Everly (4) die große Liebe. Jetzt jedoch der Schock für alle Fans: Channing und Jenna gaben ihre Trennung bekannt!

Mit einem gemeinsamen Post auf Instagram ließen die beiden Schauspieler ihre Follower an dieser traurigen Entscheidung teilhaben: "Wir haben uns einvernehmlich dazu entschieden, uns als Paar zu trennen." Warum genau sie von jetzt an getrennte Wege gehen, erklärten sie in ihrem Statement noch nicht. Eine Schlammschlacht, wie bei anderen Promi-Pärchen wird man bei den beiden Tänzern aber wohl nicht erleben. "An unserer Liebe füreinander hat sich nichts geändert, aber die Liebe ist ein wunderbares Abenteuer, das uns jetzt auf zwei verschiedene Wege führt", hieß es in ihrem Beitrag.

Für die meisten Fans kommt das Ende dieser Hollywood-Romanze absolut überraschend. Immerhin hatten der "Magic Mike"-Star und seine Ex bisher stets sehr verliebt gewirkt. Erst im vergangenen Dezember hatte Channing zum Beispiel noch seine Liebe für die 37-Jährige via Social-Media verkündet.

Splash News Channing Tatum und Jenna Dewan

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan-Tatum

Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Schauspieler Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de