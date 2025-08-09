Zwischen Teezy und Venera herrscht nach EOTB Funkstille

Zwischen Teezy und seiner Ex-Freundin Venera herrscht Funkstille. Nach ihrer Trennung trafen die Verflossenen Anfang des Jahres bei Ex on the Beach wieder aufeinander – und die Zuschauer bekamen viele Meinungsverschiedenheiten und heftige Streits zu sehen. Das war es dann aber auch mit den Gesprächen miteinander: "Wir haben absolut keinen Kontakt", verrät Teezy bei der Premiere von Lorenz Büffels (46) neuer Show gegenüber Promiflash.

Die Trash-TV-Bekanntheit und Venera sind sich zwar nach der Show schon mal über den Weg gelaufen, haben aber nicht geredet. "Ich habe sie nicht begrüßt. Ich gehe meinen Weg. Sie geht ihren Weg", betont Teezy und erklärt, dass seine Ex wohl noch einige Dinge "mit irgendwelchen anderen herausgefunden" haben will, doch: "Das ist ihr Problem. Ich werde mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Das ist nicht mein Thema." Er sei das Thema jetzt endlich los und ihm gehe es gut damit.

Veneras Ankunft am mexikanischen "Ex on the Beach"-Strand sorgte für hitzige Diskussionen. So behauptete die Brünette, dass Teezy unter anderem während seiner Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love im Jahr 2023 an sie vergeben gewesen zu sein – und wie er kürzlich gegenüber Blitzlichtgewitter zugab, scheint das keine Lüge zu sein. "Bei AYTO war es dann so, sie und ich waren immer on off, on off. Ich hatte die Anfrage, habe sie aber zunächst nicht angenommen oder war ein bisschen unsicher. Irgendwann habe ich gesagt, wir sind eh im Clinch, ich gehe da rein", erklärte er. Doch er habe sich zu diesem Zeitpunkt nicht als vergeben betrachtet.

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz, Instagram / glxzed_donut Collage: Teezy und Venera

Anzeige Anzeige

Instagram / glxzed_donut Venera, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige