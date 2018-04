Die Fans von The Originals müssen bald ganz stark sein: Die Fantasy-Serie erfreut sich bereits seit vier Staffeln an großer Beliebtheit. Entstanden ist die Geschichte durch die Sendung Vampire Diaries. Doch auch die Spin-Off-Serie nähert sich jetzt dem Ende, am 13.07.2018 wird die finale Folge ausstrahlt. Doch bevor das der Fall ist, gab es jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Episoden. Endlich wurde der erste Trailer zur fünften Staffel veröffentlicht.

TV-Line stellte die Vorschau online. "Wenn die vier Mikaelsons zusammenkommen, wird es Dunkelheit signalisieren, wie wir sie nie gekannt haben", warnt der Trailer. Das hält die vier Vampire jedoch nicht davon ab, sich in der fünften Staffel wieder zu vereinen und das Dunkle damit heraufzubeschwören. "Das große Böse wird dieses Jahr aus einer Ideologie heraus ins Leben gerufen, mehr als sich eine einzelne Person jemals wünschen könnte", erklärte die Produzentin Julie Plec (45) gegenüber dem Sender. Neben dem Bekämpfen des Bösen spielen auch große Emotionen eine entscheidende Rolle.

Doch nicht nur die Spin-Off-Serie veröffentlichte damit schon den Trailer ihrer letzten Staffel. Auch die Vampirgeschichte zwischen Damon (Ian Somerhalder, 39), Elena (Nina Dobrev, 29) und Stefan (Paul Wesley, 35) in dem Erfolgsformat Vampire Diaries musste nach acht Staffeln ihr Serienende bekannt geben. Doch alle Liebhaber der mystischen Wesen aufgepasst: Bald soll wieder eine neue Spin-Off Serie herauskommen.

Warner Brothers Television "The Originals"-Cast

Anzeige

Getty Images "The Originals"-Cast

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Paul Wesley, Nina Dobrev und Ian Somerhalder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de