Der Vampire Diaries-Hype geht weiter! Nachdem die Ursprungsserie bereits 2017 mit der achten Staffel ihr Ende fand, steht nun auch die Ausstrahlung der letzten Episoden des beliebten Spin-offs The Originals bevor. Die Fans der Mystery-Story rund um Vampire und Werwölfe müssen aber nicht traurig sein: Der US-amerikanische Sender The CW hat bereits vor wenigen Monaten eine weitere Show mit den beliebten Charakteren angekündigt: Nun steht auch endlich der Starttermin fest!

Wie das Online-Magazin Just Jared aktuell berichtet, wird die erste Folge von "Legacies" am 25. Oktober in den USA über die Bildschirme flimmern. Wann genau die deutschen Fans die neue Serie zu sehen bekommen, ist bisher noch nicht bekannt. Auf jeden Fall wird sie hierzulande den Namen "Vermächtnisse" tragen und die Geschichte von Hope Mikaelson weitererzählen. Die Tochter von Ur-Vampir Klaus trägt Gene von Hexen, Vampiren und Werwölfen in sich und hat daher mit etlichen Herausforderungen zu kämpfen. Genau wie in "The Originals" wird Danielle Rose Russell (18) in dem Spin-off die Rolle der Hope verkörpern.

Die Schauspielerin freut sich schon riesig auf die Serie. "Ich habe bereits das Skript der ersten Folge gelesen und ich liebe die Atmosphäre darin. In 'Vermächtnisse' dreht es sich vor allem um die Jugendlichen, womit das Geschehen in der übernatürlichen Welt eine ganz neue Wendung nimmt. Es ist ein bisschen so, als würde 'X-Men' auf 'Hogwarts' treffen", schwärmt die 18-Jährige in einem Entertainment Tonight-Interview. Außerdem dürfen sich die Zuschauer auf ein Wiedersehen mit Alaric-Darsteller Matthew Davis (40) freuen. Ob weitere Serienlieblinge in dem Spin-off auftauchen, wurde bisher noch nicht verraten.

