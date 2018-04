Ist ihr Stupser gar nicht gottgegeben? Blake Lively (30) hat ein bildschönes Gesicht mit zierlichem Näschen. Radar Online will jetzt von einigen US-Beauty-Doktoren erfahren haben, dass bei der operativ nachgeholfen wurde. "Blakes Nase sieht viel schmaler auf dem Steg und der Spitze aus, ausgehend von einer Nasenkorrektur", wurde der zertifizierte plastische Chirurg Dr. Matthew Schulman zitiert. Das Ergebnis sehe so natürlich aus, weil immer noch ein paar Makel und Asymmetrien in der Gesichtsmitte der Schauspielerin gefunden werden können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de