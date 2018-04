Für diese Aktion muss man wohl ein Weltstar sein: Der Rapper G-Eazy (28) erlangte vor drei Jahren mit seinem Hit "Me, Myself & I" überall einen hohen Bekanntheitsgrad. Für seine Auftritte führt der 28-Jährige deswegen mittlerweile ein Jetset-Leben, weswegen er durch viele Sicherheitskontrollen muss – blöd nur, dass er beim letzten Mal seinen Ausweis nicht dabei hatte. Jetzt kam der Hottie mit einem Magazin-Cover durch den Securitycheck.

Am Mittwoch schrieb seine Freundin Halsey (23) auf Twitter: "Gerald (G-Eazy, Anm. d. Red) hat seinen Ausweis verloren und er versucht, das Cover von XXL als Identifikation zu benutzen, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen, ich bin so verärgert." Eigentlich scheint es unmöglich, dass das wirklich funktionieren könnte. Doch der "Him & I"-Interpret ließ den Tweet seiner Sängerkollegin nicht lange unbeantwortet. Er schrieb, dass es wirklich funktioniert hätte, so durch die Kontrolle in Miami zu kommen.

Seit seinem Ruhm geriet er nicht das erste Mal wegen sonderbarer Geschichten in die Schlagzeilen: Während der VMAs im Jahr 2016 wurde der gebürtige Oaklander dabei erwischt, wie er Koks von Frauenbrüsten zog. Doch seit geraumer Zeit führt er eine glückliche Beziehung mit der Sängerin Halsey, mit der er derzeit auch beruflich ein super Team abgibt – sie brachten nämlich letztes Jahr ihr erstes gemeinsames Lied "Him & I" raus und landeten in Ungarn direkt auf Platz eins der Charts.

Apega/WENN.com G-Eazy und seine Freundin Halsey auf den HeatRadio Music Awards 2018

Anzeige

Dia Dipasupil / Staff / Getty Images G-Eazy und Halsey beim Z100's Jingle Ball 2017 in New York City

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Staff / Getty Images Rapper G-Eazy in New York City 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de