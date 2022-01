Ashley Benson (32) und G-Eazy (32) geben ihrer Liebe offenbar eine neue Chance! Insgesamt neun Monate waren die Pretty Little Liars-Darstellerin und der Rapper ein Paar, bevor sie zu Beginn des Jahres 2021 offiziell ihre Trennung bekannt gaben. In den vergangenen Monaten spekulierten die Fans jedoch immer wieder, ob die beiden es womöglich noch einmal miteinander versuchen: Im Dezember gingen die ehemaligen Turteltauben sogar zusammen essen. Und tatsächlich: Laut einem Insider sollen Ashley und G-Eazy wieder zusammen sein!

Wie Us Weekly berichtet, sollen die beiden schon eine ganze Weile wieder ein Paar sein. "Sie sind zusammen... Sie wollen ihre Beziehung nur privat halten", meinte der Insider zu wissen. Ashleys und G-Eazys Liebes-Comeback scheint bisher auch ziemlich gut zu verlaufen. "Freunde sehen sie als ein gutes Paar und hoffen, dass es dieses Mal auf lange Sicht hält", fügte der Informant hinzu.

Tatsächlich sollen sich die Schauspielerin und der "Me, Myself & I"-Interpret nach ihrer Trennung im Februar 2021 nie aus den Augen verloren haben. "Sie wissen, dass sie sich in schwierigen Zeiten aufeinander verlassen können, egal was passiert", berichtete der Insider gegenüber dem Magazin.

Getty Images Ashley Benson, "Pretty Little Liars"-Darstellerin

Photographer Group/MEGA Ashley Benson und G-Eazy im Februar 2021

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

