Wochenlang suchte Daniel Völz (33) als Bachelor die ganz große Liebe im TV. Am Ende ergatterte Kristina Yantsen die begehrte letzte Rose und stellte die Gefühlswelt des Immobilienmaklers komplett auf den Kopf! Viele Fans glauben zwar, dass die Beziehung der beiden nur ein Fake sei, doch Daniel und Kristina warfen sich bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt ziemlich verliebte Blicke zu. Das einzige Problem der beiden scheint daher die räumliche Distanz zu sein! Die Turteltauben trennen 500 Kilometer. Im Promiflash-Interview haben sie erzählt, wie sie sich ablenken, wenn die Sehnsucht nach dem Partner ruft!

"Ich gehe vielleicht zum Sport oder so, aber es ist ja ein schöner Grund zu leiden, wenn man jemanden liebt und man den vermisst", sagte Daniel im Interview mit Promiflash. Seine Liebste wolle sich überhaupt nicht ablenken: "Ich rufe ihn an und sag ihm das. Ich finde, es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn du jemanden vermisst, vor allem, wenn du die Person liebst." Kristina wohnt aktuell in Essen, Daniel in Berlin. Das Paar lasse alles langsam angehen, ein Umzug stehe noch nicht an.

Daniel gewinnt dem Herzschmerz sogar etwas Gutes ab: "Dass man sich vermissen kann, ist ja auch eine sehr wichtige Sache. Nur aufeinander rumhocken, das kann ja dann auch wieder zu viel sein", plauderte der Hottie aus. Er und Kristina machen einfach das Beste aus der Situation. Was sagt ihr zum TV-Paar? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz

P.Hoffmann / WENN.com Kristina Yantsen und Daniel Völz beim Deutschen Kosmetikpreis "Gloria"

