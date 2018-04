Dieses Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League war eine wahre Cristiano Ronaldo-Show! Der Real-Madrid-Kicker sorgte vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Russland noch mal für tolle Fußballschlagzeilen. Denn er war am vergangenen Dienstag gegen Juventus Turin in einer derart guten sportlichen Verfassung, dass der Vierfach-Papa einen heißen Anwärter auf das schönste Tor seiner Karriere schoss: Der 33-Jährige versenkte das runde Leder durch einen äußerst eleganten Fallrückzieher, den ihr euch hier ansehen könnt!

Der Portugiese sorgte in der 64. Minute mit dem Treffer für das 2:0 in der Partie, die schließlich mit einem 3:0-Sieg für seine Mannschaft enden sollte. Da staunte auch der Trainer und Ex-Fußballprofi Zinedine Zidane (45) nicht schlecht: "Ich bin Real-Trainer, aber ich bin auch Fußball-Fan. Wenn ich so was sehe, fasse ich mir natürlich an den Kopf!", erklärte er bei der Pressekonferenz nach dem Spiel seine verdutzte Reaktion nach Cristianos (33) Wahnsinnstreffer. Und sogar die gegnerischen Juve-Fans zollten dem Weltfußballer erstmals Tribut.

Denn nicht nur der Juventus-Torwart Gianluigi Buffon (40) gratulierte zur Ausnahmeleistung – Beifall gab es auch von der Tribüne. "Danke, grazie, danke an die Fans von Juventus", kommentierte Cristiano hinterher den Jubel. Weiter stellte er verblüfft fest: "Das ist mir noch nie in meiner Karriere passiert. Ich bin sehr glücklich." Mit dem Traumtor hat er nun in den vergangenen zehn Champions-League-Spielen in jedem Match mindestens einmal getroffen, 16 Tore waren es insgesamt – ein neuer Rekord.

Emilio Andreoli / Getty Images Cristiano Ronaldo beim UEFA Champions League Viertelfinale zwischen Juventus und Real Madrid

Emilio Andreoli / Getty Images Cristiano Ronaldo und Gianluigi Buffon

Oscar Gonzalez/WENN.com Cristiano Ronaldo bei einem Event in Madrid 2016

