Cristiano Ronaldos Traumvilla in Portugal vor dem Verkauf

Cristiano Ronaldo (40) steht offenbar vor einer heiklen Entscheidung: Der Fußballstar soll darüber nachdenken, seine nagelneue Luxusvilla in Cascais, rund 30 Kilometer westlich von Lissabon, wieder zu verkaufen. Die Immobilie, deren Umbau sich über fast sechs Jahre hingezogen hat, ist laut Berichten nun fertiggestellt und auf etwa 35 Millionen Euro taxiert. Wie die spanische Zeitung Marca meldet, erwägt Cristiano den Abschied von seinem Portugal-Traum – und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem er Berichten zufolge nach der Weltmeisterschaft 2026 sesshaft werden und seine Partnerin Georgina Rodríguez heiraten will. Was steckt hinter dem möglichen Rückzieher – und muss die Familie wirklich auf ihr geplantes Zuhause verzichten?

Hintergrund der Überlegungen sollen wachsende Bedenken in Sachen Sicherheit und Privatsphäre sein. Daily Mail berichtet, die Lage in der exklusiven Anlage Quinta da Marinha ziehe zahlreiche Touristen und Fans an, was die gewünschte Abschirmung erschwere. Demnach soll sogar der Versuch gescheitert sein, einen angrenzenden Golfplatz zu kaufen, um das Areal zusätzlich abzuschirmen. Das Anwesen, ursprünglich mit einem Baubudget von rund 19,7 Millionen Euro gestartet, gilt heute als eines der teuersten privaten Häuser Portugals – mit modernster Architektur, üppigen Außenbereichen und dem Versprechen maximaler Diskretion. Offiziell bestätigt sind die Verkaufspläne allerdings nicht, eine Stellungnahme des Superstars steht aus.

Auch der jüngste Schritt von Cristiano und Georgina sprach Bände: Vor etwa fünf Wochen sicherten sie sich zwei neue Luxusvillen an der Westküste Saudi-Arabiens. Dort, im exklusiven Nujuma Ritz-Carlton Reserve, wollten sie laut Berichten viel Zeit mit ihrer Familie verbringen – fernab von neugierigen Blicken. Die Domizile sind nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar und versprechen maximale Privatsphäre. Gegenüber Daily Mail sagte der Fußballstar damals: "Vom ersten Moment an, als wir die Insel besuchten, fühlten Georgina und ich eine Verbindung zu ihrer natürlichen Schönheit – hier fühlen wir Frieden. Jetzt, da wir ein Zuhause haben, können wir jederzeit ungestört und in Ruhe Qualitätszeit mit der Familie genießen."

Getty Images Cristiano Ronaldo im Trainingscamp von Al-Nassr in Österreich, Juli 2025

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez

