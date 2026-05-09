Red Bull Salzburg lockt: Kommt Ronaldo Jr. nach Österreich?

Fußballnachwuchstalent Cristiano Ronaldo (41) Junior könnte schon bald in Europa auflaufen. Der 15-jährige Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo spielt derzeit wie sein Vater beim saudi-arabischen Klub Al Nassr – und soll im Juni sogar in den Profikader zu seinem Vater wechseln. Laut aktuellen Berichten plant der Teenager jedoch auch einen Wechsel zurück nach Europa, um seine Karriere auf das nächste Level zu heben – das berichtet das Magazin OE24. Dabei sind gleich mehrere namhafte Klubs im Gespräch, darunter neben Red Bull Salzburg auch Bayern München, Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur.

Ganz oben auf der Liste sollen zunächst die ehemaligen Vereine seines berühmten Vaters stehen: Real Madrid, Juventus, Manchester United und Sporting werden als mögliche Ziele gehandelt. Doch auch Hoffenheim sowie die renommierte Salzburger Jugendakademie der Red-Bull-Gruppe sollen Interesse signalisiert haben. Red Bull Salzburg gilt in der Nachwuchsausbildung als einer der besten Standorte Europas. Wie realistisch ein Transfer dorthin tatsächlich ist, bleibt aber offen – denn die enorme Bekanntheit und der Medienwert des jungen Ronaldo machen ihn besonders für die früheren Klubs seines Vaters attraktiv.

Cristiano Ronaldo Junior wächst im Schatten eines der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten auf. Sein Vater Cristiano, der 1985 auf der portugiesischen Insel Madeira geboren wurde, gilt mit zahlreichen Ballon-d'Or-Titeln und Rekorden als einer der besten Spieler der Geschichte. Cristiano Junior ist das älteste von insgesamt fünf Kindern des Stürmers. Schon früh zeigte der Teenager, dass er das Fußball-Gen seines Vaters geerbt haben könnte – er durchläuft die Jugendabteilungen und sammelt erste Erfahrungen auf dem Platz.

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Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und sein Sohn im Juni 2024

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Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, portugiesischer Fußballspieler

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Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024