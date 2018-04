Ist das wirklich Zayn Malik (25)? Diese Frage haben sich in letzter Zeit wohl viel Fans des ehemaligen One Direction-Stars gestellt. Der Sänger macht gerade eine schwere Trennung von Langzeitfreundin Gigi Hadid (22) durch – und die scheint er jetzt auf seine ganz eigene Art zu verarbeiten: mit einer krassen Typveränderung! Er zeigt sich mit einem völlig neuen und etwas ausgeflippten Look – und ist dabei kaum wiederzuerkennen!

Wechselnde Frisuren und ein ungewöhnlicher Stil sind Zayn-Fans schon gewöhnt. Auf seinem neuesten Instagram-Schnappschuss sieht der gebürtige Brite allerdings kaum noch aus wie er selbst. Mit grünen Haaren, grünen Kontaktlinsen und einem ziemlich grimmigen Blick schockte der Mädchenschwarm sogar hartgesottene Follower. Schon zum zweiten Mal hat er seine Haarpracht seit der Trennung verändert. Bevor er sich für das Umstyling in Grün entschieden hatte, präsentierte sich der 25-Jährige in Platinblond.

Ein bisschen Hoffnung für alle Fans, die diesem neuen Look so gar nichts abgewinnen können, gibt es aber noch. Immerhin hat Zayn bei seinem Selfie ganz offensichtlich einen starken Filter benutzt. Vielleicht ist der plötzliche Farbwechsel ja auch nur ein etwas verspäteter Aprilscherz.

Will Alexander/WENN Zayn Malik und Gigi Hadid in London

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

Instagram / zayn Zayn Malik kurz nach der Trennung von Gigi Hadid

