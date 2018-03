Zayn Malik (25) läutet einen neuen Lebensabschnitt ein. Zweieinhalb Jahre war der Ex-One Direction-Sänger an Victoria's Secret-Model Gigi Hadid (22) vergeben. Ihre Liebe zelebrierten die beiden mit süßen Pärchenfotos in den sozialen Netzwerken und innigen Auftritten auf den Red Carpets dieser Welt. Doch dann das: Anfang vergangener Woche nahm das einstige Glück des Traumpaares ein plötzliches Ende – die Trennung kam wie aus dem Nichts! Jetzt scheint sich Zayn für das Leben danach zu rüsten – mit einer neuen Frisur und neuen Tattoos.

Nur eine Woche nach dem Split präsentierte sich Zayn sichtlich angespannt bei einem Videodreh in Miami – und der Brite war kaum wiederzuerkennen. Anstatt in seinen üblichen Casual Style zu schlüpfen, schmiss sich der Musiker für sein neues Musikvideo in einen hellbraunen Anzug, den er mit Schwarz-Weiß-Hemd, braunen Socken und schwarzen Loafers kombinierte. Doch das war nicht die größte Veränderung: Seine Markenzeichen, die schwarze Mähne und der wachsende Vollbart, hatte er nämlich im Vorfeld platinblond einfärben lassen, wie diese Fotos beweisen. Mit seinem neuen Look sieht Zayn tatsächlich aus wie ein völlig neuer Mensch.

Die Blondexplosion bringt zudem einen ganz besonderen Vorteil mit sich: Seine neuen Tattoos sind jetzt viel besser zu erkennen. Seit ein paar Tagen schlängelt sich unter anderem eine üppige Rose vom Nacken bis auf seinen rasierten Hinterkopf. Und auch seinen Hals hat der Popstar offenbar in jüngster Vergangenheit unter die ratternde Tätowiernadel gehalten: Links unter seinem Kinn prangt nun eine rot-schwarze 25. Was das wohl zu bedeuten hat?

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid

Splash News Zayn Malik bei der Paris Fashion Week 2015

Dia Dipasupil / Getty Images Zayn Malik bei der New York Fashion Week 2018

