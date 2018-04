Ist ihre Ehe jetzt schon zum Scheitern verurteilt? Am 19. Mai läuten endlich die Hochzeitsglocken für Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33). Die Liebe der beiden scheint groß zu sein und die letzten Hochzeitsvorbereitungen sind schon im vollen Gange – doch laut neuem Insiderwissen könnte man sich die Trauung eigentlich sparen: Denn der royale Rotschopf sei jetzt schon gelangweilt von seiner Verlobten und ihre Ehe werde sicherlich nicht lange halten.

"Ich gebe ihm drei Jahre – lang genug, um ein oder zwei Kinder zu bekommen", spekulierte eine Palastquelle gegenüber RadarOnline. Nicht nur, dass der Blaublüter das Flirten nicht so richtig lassen könne – auch habe ihn vor allem Meghans glamouröser Beruf fasziniert: "Harry ist besessen von allem, was mit Hollywood zu tun hat, und seine Freunde sind überzeugt, dass er mehr in Meghans Starruhm verliebt ist als in Meghan selbst!" Mit seiner Begeisterung für berühmte Damen beschäftigte sich schon das Enthüllungsbuch "Harry: Life, Loss, and Love" von Adelsexpertin Katie Nicholl – laut ihr war der Prinz in der Vergangenheit bereits an den Schauspielerinnen Scarlett Johansson (33) und Cameron Diaz (45) sowie Pop-Ikone Madonna (59) interessiert. Doch ausgerechnet die Hollywood-Zeiten sind es für Meghan vorbei, denn die 36-Jährige musste wegen des Königshauses ihre Filmkarriere beenden.

Die Schönheit sei eigentlich auch nicht Harrys Typ, führt die Quelle weiter aus. Als Brünette falle sie nicht in sein Beuteschema: Nicht nur seine langjährige große Liebe Chelsy Davy (32), sondern auch seine anderen Verflossenen hatten seinerzeit blondes Haar.

Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry in London

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Ben Stansall / Getty Images Chelsy Davy und Prinz Harry

