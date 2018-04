Ob sie so ihre Nerven beruhigen will? Am Ostersonntag wütete Blac Chyna (29) in einem Freizeitpark: Nachdem sich eine fremde Frau Töchterchen Dream (1) genähert hatte, attackierte das US-Model die Besucherin mit einem pinken Plastikauto. Die Videos kursierten im Netz und zwangen Chyna, ein erstes Online-Statement abzugeben – sie gab zu, aus Angst um ihr Baby ausgerastet zu sein. Einen Tag später dann das komplette Gegenprogramm: Sie postete einen Werbeclip für Joints.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 29-Jährige ein Video, in dem für Glas-Joints geworben wird: ein Gadget für Marihuana-Raucher, die keine Lust haben, ihre Kippen zu rollen. "Es ist mir total egal, aber ich werde heute Abend damit chillen und mich absolut bombastisch fühlen", schrieb das frisch verliebte Reality-Sternchen dazu. Ob sich Chyna so von dem gewaltigen Zwischenfall des Vortages erholen will?

Augenzeugen haben die Ex von Rob Kardashian (31) in einem Freizeitpark dabei gefilmt, wie sie eine andere Frau mit einer kleinen Plastikkarre angegriffen hat. Offenbar brachte nicht nur die Tatsache, dass die Besucherin ihre kleine Tochter angefasst hatte, Chyna auf die Palme: Die Fremde soll sie als "Gossenratte" bezeichnet und die TV-Darstellerin zutiefst beleidigt haben. Glaubt ihr, mit ihrem aktuellen Insta-Posting will sie nun zeigen, dass sie über den Dingen steht? Stimmt ab!

Instagram/blacchyna Dream Renee und Blac Chyna

Maury Phillips / Getty Images Blac Chyna bei den VH1 Hip Hop Honors 2017

Photographer Group / Splash News Blac Chyna in West Hollywood

