Wenn's um ihre Kinder geht, hört der Spaß auf! An Ostern wollte sich Blac Chyna (29) einen schönen Tag mit ihren Kids im Freizeitpark machen, doch der Ausflug endete fast in einer Schlägerei. Weil eine Frau ihrer Tochter Dream (1) zu nah kam und ungefragt ihr Händchen nahm, rastete die Löwen-Mama komplett aus und attackierte die Besucherin mit einem pinken Plastik-Auto. Den Ausraster erklärte sie kurze Zeit später in ihrer Instagram-Story so. "Berühmt zu sein ist schon schwer genug in Hinblick auf die Sicherheit, aber wenn jemand ungezwungen daherkommt und einfach dein Kind berührt, ist das eine ganz andere Geschichte."



