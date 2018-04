Auch ein Selfie-Profi wie Daniela Katzenberger (31) verliert mal die Fassung! Auf perfekt durchgestylte Auftritte im Netz legt die Kultblondine keinen großen Wert. Ihren Fans zeigt sie sich durchaus auch mal verpennt-verwuschelt oder mit einem heftigen Sonnenbrand. Selbst missglückte Foto-Knipsereien hält die Moderatorin nicht unter Verschluss: Mit ihren Fans teilte sie nun einen Fehlversuch, der es in sich hat.

In einer Instagram-Story zeigte Daniela ihren Followern, wie steinig der Weg zum perfekten Selfie ist: Entgleiste Gesichtszüge beim Latte-Macchiato-Schlürfen – so ließe sich das Selbstporträt, das die Katze im Netz veröffentlichte, treffend beschreiben! Dabei sitzt der Filter auf dem Bild sogar noch halbwegs, wie an ihren Augenlidern zu erkennen ist. Später glückte der Wahl-Mallorquinerin das Fotoprojekt dann aber doch noch: Das schöne Ergebnis postete die 31-Jährige schließlich offiziell auf ihrem Profil.

Der lustige Schnappschuss folgte einer Reihe von scherzhaften Pics, die Dani als Reaktion auf einige Hass-Kommentare veröffentlicht hatte. Für alle, die böse Body-Kritik oder blanken Hate unter ihren Insta-Beiträgen abgelassen hatten, manipulierte die Katze einige Fotos mit Absicht so, dass ihre Figur darauf ordentlich verfremdet wurde und nicht mehr der Realität entsprach.

Andreas Rentz / Getty Images Daniela Katzenberger bei der 1Live-Krone in Bochum

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Moderatorin

Instagram / danielakatzenberger; Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

