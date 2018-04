Sie verzaubern im gleichen Stil. Serena Williams (36) kann nicht nur athletisch, sondern auch schick und elegant. Das bewies sie ihren Instagram-Followern jetzt wieder mit einer neuen Video-Story. Die Profi-Sportlerin filmte sich in einem weißen Vintagekleid von Dolce & Gabbana in ihrem Fitnessstudio. Das Besondere an dem Outfit: Ihre Tochter Alexis Olympia trug fast genau das gleiche. Die berühmte Tennisspielerin hüllte ihre Kleine in ein weißes Tüllkleid, sogar die Schuhe wählte Serena im Partnerlook.



