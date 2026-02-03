Serena Williams verrät: Bevorzugt sie ihre jüngste Tochter?

Serena Williams (44) hat in der Show "Today with Jenna and Sheinelle" über das Leben mit ihren beiden Töchtern gesprochen und dabei Einblicke in ihren Familienalltag gegeben. Die 44-jährige Tennis-Legende, die mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (42) die achtjährige Olympia (8) und die zweijährige Adira (2) hat, gab zu, dass sie manchmal bemerkt, wie sie ihrer jüngeren Tochter gegenüber zu nachsichtig ist. "Ich bin selbst das jüngste Kind und sage dann oft: 'Lass sie das machen!', obwohl Olympia dagegen ist", erklärte Serena. Dabei schwärmt sie von Olympia, die eine "großartige große Schwester" sei, und beschreibt Adira als "frech, aber liebenswürdig".

Die Beziehung zu ihren beiden Töchtern scheint Serena ganz besonders wichtig zu sein. Auf Instagram zeigt die vierköpfige Familie immer wieder süße Einblicke in den Alltag. Nach der Hochzeit ihrer Schwester Venus Williams (45) postete Serena kürzlich ein Foto, auf dem sie und ihre beiden Mädchen im Partnerlook in hellblauen Kleidern zu sehen waren. Auch das Tennis spielt weiterhin eine besondere Rolle in Serenas Leben: Mit Adira übt sie bereits erste Schritte auf dem Tennisplatz und ließ ihre Fans an diesem Moment teilhaben, als sie ein Bild mit ihrer Tochter und einem Mini-Tennisschläger veröffentlichte.

In früheren Interviews betonte Serena immer wieder, wie sehr ihre Kinder ihr Leben bereichern. Der Erfolg am Tennisplatz sei für sie nicht vergleichbar mit der Freude, die sie durch ihre Töchter erlebe, erklärte sie einmal gegenüber dem Magazin Byrdie. Serena wünscht sich, dass Olympia und Adira von ihrer eigenen Vielseitigkeit inspiriert werden: "Ich hoffe, sie sehen, dass ich viele Leidenschaften habe – vom Tennis bis zur Beauty-Welt – und dass sie dadurch lernen, wie dynamisch ein Leben sein kann." Serenas Hingabe als Mutter scheint ihre vielleicht größte Errungenschaft zu sein.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira, November 2025

Getty Images Ex-Tennisprofi Serena Williams im September 2025 in Milan

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und den beiden Töchtern, Januar 2026