Bald muss Luna Simone (1) alles teilen – bekommt sie deshalb noch einmal das volle Verwöhnprogramm? Die kleine Tochter von Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) wird mit ihren fast zwei Jahren schon bald zur großen Schwester. Im Juni soll das zweite Kind des Traumpaares zur Welt kommen – ein Junge. Damit es erst gar nicht zu Eifersüchteleien kommen kann, versuchen ihre Eltern wohl gerade, ihr Honig ums süße Mündchen zu schmieren. So durfte ein XXL-Plüschhase jetzt sogar im Privatjet mitreisen.

Auf Instagram teilte Chrissy einen Schnappschuss des skurrilen Passagiers. In einem Sitz ihres Privatflugzeugs sitzt tatsächlich ein Kuschel-Bunny im Riesenformat. Eine Reihe dahinter hat sich Schmusesänger John feixend platziert. Der Knuddelkumpane war offenbar ein Geschenk einer Freundin an die kleine Luna – und in einen Koffer hat der Gute augenscheinlich nicht gepasst. Da hatten das Model und sein Ehemann wohl kaum eine andere Wahl, als das Stofftier mit an Bord zu nehmen.

Luna wird es sicher gefreut haben. Der große Hase wird sie demnächst dann auch bestimmt gut davon ablenken, dass sie nicht mehr allein die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern bekommt.

Instagram / johnlegend John Legend und Tochter Luna Simone auf Bali

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Luna Simone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de