Sie liebt ihre Fans, und das zeigt sie ihnen! Helene Fischer (33) ist aktuell im Rahmen ihrer Arena-Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und erfreut die Liebhaber ihrer Musik mit einem Konzert nach dem anderen. Zwar musste sie krankheitsbedingt einige Termine absagen, doch die werden allesamt nachgeholt. Nun hat die Sängerin bewiesen, dass sie die Wünsche ihrer Fans ernst nimmt und deren Treue mit einer Zugabe der besonderen Art belohnt: Dank einer Petition gibt Helene jetzt auch noch ein Holland-Konzert!

Auf der offiziellen Facebook-Seite der "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin wurde die tolle Neuigkeit bekannt gegeben. Weil in einer Online-Umfrage genügend Stimmen zusammengekommen sind, wird die 33-Jährige ihre Konzerttour um einen zusätzlichen Auftritt ergänzen – und das in einem nicht deutschsprachigen Land! Im niederländischen Arnheim wird die schöne Blondine demnach am 15. September 2018 auf der Bühne des GelreDome, einem Fußballstadion, stehen.

Ob wohl die Niederländer trotz der Sprachbarriere fleißig mitgrölen? Mit ihrer großzügigen Reaktion hat Helene jedenfalls der Tatsache Rechnung getragen, dass ihre Musik sogar im europäischen Ausland super ankommt. Am 5. April beginnt der Vorverkauf für die Arnheim-Tickets.

Becher/WENN.com Helene Fischer

Getty Images / Tobias Schwarz Helene Fischer, Sängerin

WENN / AEDT Helene Fischer bei "Willkommen bei Carmen Nebel" 2017

