Ganz natürlich oder darf es ein bisschen mehr sein? Sebastian Pannek (31) verliebt sich als TV-Junggeselle 2017 bei Der Bachelor in Clea-Lacy Juhn (26) – seitdem gelten sie als das RTL-Traumpaar! Neben ihrem Grips und gemeinsamen Interessen steht Basti total auf den Look seiner Fernsehprinzessin, und das zurecht gemacht oder in legerer Jeans. Trotzdem bevorzugt der Hottie seine Clea au naturel, wie sie Promiflash im Interview verrät.

Auf der Beauty-Messe GLOW in Dortmund berichtet die schöne Brünette von den Präferenzen ihres Liebsten. "Wenn ich was ganz Lässiges anhabe und gar nicht viel, dann macht er mir die meisten Komplimente. Sebastian mag mich wirklich am meisten ungeschminkt, den Naturallook einfach", erzählt sie Promiflash auf dem roten Teppich.

Und tatsächlich! Auf vielen Pärchen-Pics ist Clea nahezu Make-up-frei, trägt Hängerchenkleider ohne viel Bling-Bling oder Pullover über normalen Jeans und sieht einfach umwerfend aus. Wie mögt ihr Clea-Lacy am liebsten? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek

Christian Augustin/Getty Images Clea-Lacy Juhn auf der "Mary Poppins"-Musicalpremiere in Hamburg

Wie findet ihr Clea-Lacy am schönsten? Ganz natürlich Sexy gestylt



