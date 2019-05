Lady Gaga (33) ist für ihren extravaganten Geschmack bekannt! Regelmäßig präsentiert sich die Sängerin Fotografen und Fans in aufregenden Mode-Kombinationen. Bei den Screen Actors Guild Awards Ende Januar etwa zog die Oscar-Gewinnerin in einer bodenlangen Christian Dior-Ballrobe mit Mega-Dekolleté alle Blicke auf sich. Unterwegs zu einem Event im Big Apple zeigte sich die Schauspielerin jetzt in einem rockigen Grunge-Look – inklusive Bein-Behaarung.

Auf Instagram teilte Lady Gaga eine Reihe mit zwei Schnappschüssen aus dem Flieger nach New York, wo sie zur Met Gala eingeladen ist. Auf den Fotos trägt die Blondine ein lässiges Kleid mit Zitronen-Print von Star-Designer Marc Jacobs (56). Dazu band sich die 33-Jährige ein grünes Karohemd um die Hüften und kombinierte schwarze Boots von Dr. Martens. In ihrer Bildunterschrift verriet die "A Star Is Born"-Darstellerin außerdem, dass sie ihre Beine schon seit vier Tagen nicht mehr rasiert hätte – die Körperbehaarung mache den Look komplett.

Bei ihren Followern kommt sie mit ihrer natürlichen Einstellung jedenfalls bestens an. Schon nach wenigen Stunden haben über 2,1 Millionen Fans auf den Like-Button gedrückt. Das Topmodel Gigi Hadid (24) brachte seine Begeisterung mit Herzaugen- und Zitronen-Emojis zum Ausdruck. Auch der Designer des Zitronen-Kleides meldete sich in den Kommentaren zu Wort und betonte, dass er schon auf Lady Gagas Look am Montag bei der Met Gala gespannt sei.

Instagram / ladygaga Lady Gaga im Marc Jacobs-Kleid im Mai 2019

Getty Images Marc Jacobs im Juni 2017 in New York City

Getty Images Lady Gaga im Mai 2016 bei der Met Gala

