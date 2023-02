Zu spät: Lourdes Leon muss bei Marc Jacobs draußen bleiben!

Kein Promi-Bonus für Lourdes (26)! Das Interesse am ältesten Kind von Madonna (64) war immer schon sehr groß. Mit der Queen of Pop als Mutter ist es wohl vorprogrammiert, dass auch die Tochter eines Tages im Rampenlicht steht – und das tut sie heute auch. Ihre berühmte Herkunft half ihr am Donnerstag trotzdem nicht, denn: Lourdes musste bei einer Show der New York Fashion Week draußen bleiben!

Ein Fan-Video auf TikTok zeigt, wie die 26-Jährige um Punkt 18 Uhr – dem offiziellen Beginn der Fashionshow von Stardesigner Marc Jacobs (59) – vor dem Gebäude ankommt. Vor den Treppen zur Tür wird sie aufgehalten und darauf aufmerksam gemacht, dass die Modenschau vor einer Minute gestartet ist. Der Madonna-Spross scheint die Hoffnung nicht gleich aufgeben zu wollen, während Fans und Paparazzi lauthals auf ihren berühmten Namen aufmerksam machen. "Lasst sie rein! Lasst sie rein!", rufen sie im Chor. Nach minutenlangen Diskussionen zwischen ihrem Bodyguard und den Türstehern wird klar: Lourdes kommt hier nicht hinein.

Im Paparazzi-Fan-Getümmel scheint Verwunderung darüber zu herrschen, dass so jemand Bekanntes wie Lourdes abgewiesen wird. Rufe wie "Das ist Madonnas Tochter!", oder "Jemand wird seinen Job verlieren!" sind aus der aufgebrachten Menge zu vernehmen.

Getty Images Lourdes Leon, Juni 2022 auf der Fashion Week in Paris

Instagram / madonna Madonna und ihre Tochter Lourdes Leon

Getty Images Lourdes Leon auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2022

