Tommy Dorfman (29) darf sich über extrem viel Rückhalt freuen! Der Tote Mädchen lügen nicht-Star wurde vor allem durch seine Rolle des Ryan Shaver bekannt. Nun offenbarte Tommy aber, dass sie sich dem männlichen Geschlecht nicht zugehörig fühle: Die Blondine outete sich als Transfrau – auch die geschlechtsangleichende Operation habe sie schon hinter sich. Auf Tommys Verkündigung reagierten viele Stars nun mit liebevollen Worten!

"Tote Mädchen lügen nicht"-Co-Star Brandon Flynn (27) kommentierte den Instagram-Post, in dem sich Tommy geoutet hatte, mit den Worten "Ich liebe dich". The Crown-Darstellerin Emma Corrin teilte den Beitrag sogar in ihrer eigenen Story und richtete eine rührende Nachricht an die Schauspielerin: "Ich bin so stolz auf dich, Tommy. Danke dafür, dass du einfach du bist und das mit uns teilst. Wir sehen dich, wir lieben dich." Auch Designer Marc Jacobs (58) ließ ein wenig Liebe in den Kommentaren da. "Sie ist vollkommen. Ein schöner Mensch", schrieb der Modeschöpfer.

Die 29-Jährige hatte sich zuvor eine Auszeit genommen, um sich für ihre Transformation ausreichend Zeit zu nehmen. "Seit einem Jahr identifiziere ich mich und lebe ich privat als Frau – als Transfrau", erklärte sie gegenüber Time kürzlich.

Getty Images Die Schauspielerin Emma Corrin

Getty Images Marc Jacobs, Designer

Instagram / tommy.dorfman Tommy Dorfman, Schauspielerin

