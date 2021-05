Es war eine riesengroße Überraschung am Dienstagnachmittag: Model Naomi Campbell verkündete, zum ersten Mal Mutter geworden zu sein! Die Nachricht der 50-Jährigen kam völlig unerwartet, ihr großes Glück machte sie erst mit der Ankunft ihres Babys öffentlich. Ob sie tatsächlich selber schwanger war, eine Leihmutterschaft zur Hilfe genommen oder ob sie das Neugeborene adoptiert hat, ist bisher unbekannt. Doch auf welchem Weg Naomi (50) auch Mutter wurde – die Freude bleibt definitiv die Gleiche! Und nicht nur die frischgebackene Mutter, auch viele weitere Stars freuen sich über diese Neuigkeiten.

Unter einem von Naomi veröffentlichten Instagram-Post mit den Babynews beglückwünschten bereits viele Stars das Model. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch, Lady! Was für ein Segen!", schrieb etwa Schauspielerin Zoe Saldana (42). "Niemand hat das mehr verdient", betonte Sängerin Rita Ora (30) in einem Kommentar. Fashion Designer Marc Jacobs (58) zeigte sich ebenfalls begeistert: "Oh mein Gott! Wie absolut unglaublich. Wie viel Glück sie hat und wie viel Glück du hast! Was für eine wundervolle Mutter du sein wirst", kommentierte er.

Trotz ihres recht hohen Alters für das erste Baby, hatte Naomi wohl schon immer einen Kinderwunsch. In ihren langjährigen Beziehungen mit Vladislav Doronin und Leni Klums (17) Vater Flavio Briatore (71) kam es jedoch nie dazu. Was das Kinderkriegen betrifft, wollte sie sich einfach nicht stressen lassen.

