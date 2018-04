Bekommt Klaudia Giez (21) bei Germany's next Topmodel etwa eine Extrawurst? In der vergangenen Folge mussten die Mädels bei einem Videodreh eine ausgewählte Emotion verkörpern – dabei durften die Girls ihre Gefühlslage auf keinen Fall verändern. Doch Klaudia mit K machte ihr eigenes Ding und punktete so bei Heidi Klum (44). Bei ihren Mitstreiterinnen kam die Reaktion der Model-Mama nicht so gut an: "Mehrere andere meinten auch, dass es ein bisschen unfair war, für die, die nach ihrem Shooting die Kritik von Heidi bekommen haben", erklärte Kandidatin Abigail in einem YouTube-Video. Trotzdem habe Abi sich für Crazy Klaudia gefreut.



