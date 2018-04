Was sagt sie zu den Vermutungen? Vor wenigen Tagen veröffentlichte Sarah Lombardi (25) ein kurzes Video, auf dem ein bisher unbekanntes Lied zu hören ist. Viele Fans spekulierten: Mit diesem deutschsprachigen Track wird Sarah ihr musikalisches Comeback feiern! Im Promiflash-Interview bei der "Peppa Pig Land"-Eröffnung im Heide Park Soltau verrät die 25-Jährige erste Details: "Es wird auf jeden Fall was kommen. Wann genau und wie und was, das verrate ich noch nicht. Aber ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Das erzähle ich nicht und darf ich auch nicht erzählen. Das ist eine Überraschung!"



