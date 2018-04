Noch bis vor ein paar Jahren galt Herzogin Kate (36) für viele als absolutes Modevorbild. Ihre eleganten und gleichzeitig modernen Outfits waren meistens in kürzester Zeit überall ausverkauft. Mittlerweile zieht im britischen Königshaus eher Braut in spe Meghan Markle (36) alle Blicke auf sich. Kein Wunder! Schließlich zeigt sich Kate immer häufiger in besonders langweiligen – geradezu spießigen – Looks. Auch ihr braunes Oster-Outfit war für Fashion-Fans eher eine Enttäuschung.



